Литва объявила о новом пакете помощи: ВСУ получат боеприпасы и антидроновое оборудование

Литва предоставит Украине очередной пакет военной помощи с боеприпасами и антидроновыми системами. Об этом в ходе 12-го заседания в формате Рамштайн объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает пресс-служба ведомства.

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В Минобороны Литвы подчеркнули, что военная помощь страны скоро достигнет 465 млн евро. Сумму нового пакета и конкретный перечень его содержимого ведомство не называет.



"Наша поддержка Украины – это инвестиции в нашу собственную стойкость, сдерживание и защиту. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", – сказал Анушаускас, подчеркнув, что Литва будет продолжать поддерживать Украину до победы.



Министр сообщил, что новый пакет будет состоять из антидронового оборудования, боеприпасов, сухпайков и другой поддержки.



Он также подчеркнул важность обучения украинских солдат, отметив, что Литва значительно увеличила масштабы тренировок и количество закрепленных за ними инструкторов.

Сегодня также Финляндия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины. В него входят, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость военной помощи составит 109 млн евро.

После 12-го заседания в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.

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