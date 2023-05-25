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Литва объявила о новом пакете помощи: ВСУ получат боеприпасы и антидроновое оборудование

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25.05.2023, 22:16
Литва объявила о новом пакете помощи: ВСУ получат боеприпасы и антидроновое оборудование - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото - Arvydas Anušauskas, Facebook)

Литва предоставит Украине очередной пакет военной помощи с боеприпасами и антидроновыми системами. Об этом в ходе 12-го заседания в формате Рамштайн объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает пресс-служба ведомства.


В Минобороны Литвы подчеркнули, что военная помощь страны скоро достигнет 465 млн евро. Сумму нового пакета и конкретный перечень его содержимого ведомство не называет.

"Наша поддержка Украины – это инвестиции в нашу собственную стойкость, сдерживание и защиту. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", – сказал Анушаускас, подчеркнув, что Литва будет продолжать поддерживать Украину до победы.

Министр сообщил, что новый пакет будет состоять из антидронового оборудования, боеприпасов, сухпайков и другой поддержки.

Он также подчеркнул важность обучения украинских солдат, отметив, что Литва значительно увеличила масштабы тренировок и количество закрепленных за ними инструкторов.

  • Сегодня также Финляндия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины. В него входят, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость военной помощи составит 109 млн евро.
  • После 12-го заседания в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.
Оксана Житнюк
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