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Литва оголосила про новий пакет допомоги: ЗСУ отримають боєприпаси та антидронове обладнання

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25.05.2023, 22:16
Литва оголосила про новий пакет допомоги: ЗСУ отримають боєприпаси та антидронове обладнання - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото - Arvydas Anušauskas, Facebook)

Литва надасть Україні черговий пакет військової допомоги з боєприпасами та антидроновими системами. Про це під час 12-го засідання у форматі Рамштайн оголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє пресслужба відомства.

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У Міноборони Литви наголосили, що військова допомога країни скоро досягне 465 млн євро. Суму нового пакету та конкретний перелік його вмісту відомство не називає.

"Наша підтримка України – це інвестиції у нашу власну стійкість, стримування та захист. Тільки перемога України допоможе відновити мир та стабільність у євроатлантичному просторі", – сказав Анушаускас, наголосивши, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну до перемоги.

Міністр повідомив, що новий пакет складатиметься з антидронового обладнання, боєприпасів, сухпайків та іншої підтримки.

Він також наголосив на важливості навчання українських солдатів, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби тренувань та кількість закріплених за ними інструкторів.

  • Сьогодні також Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. До нього входять, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Вартість військової допомоги становитиме 109 млн євро.
  • Після 12-го засідання у форматі Рамштайн глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.
Оксана Житнюк
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рамштайнвійськова допомогалитва
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