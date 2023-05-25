Литва оголосила про новий пакет допомоги: ЗСУ отримають боєприпаси та антидронове обладнання

Литва надасть Україні черговий пакет військової допомоги з боєприпасами та антидроновими системами. Про це під час 12-го засідання у форматі Рамштайн оголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє пресслужба відомства.

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У Міноборони Литви наголосили, що військова допомога країни скоро досягне 465 млн євро. Суму нового пакету та конкретний перелік його вмісту відомство не називає. У Міноборони Литви наголосили, що військова допомога країни скоро досягне 465 млн євро. Суму нового пакету та конкретний перелік його вмісту відомство не називає.

"Наша підтримка України – це інвестиції у нашу власну стійкість, стримування та захист. Тільки перемога України допоможе відновити мир та стабільність у євроатлантичному просторі", – сказав Анушаускас, наголосивши, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну до перемоги.



Міністр повідомив, що новий пакет складатиметься з антидронового обладнання, боєприпасів, сухпайків та іншої підтримки.



Він також наголосив на важливості навчання українських солдатів, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби тренувань та кількість закріплених за ними інструкторів.

Сьогодні також Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. До нього входять, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Вартість військової допомоги становитиме 109 млн євро.

Після 12-го засідання у форматі Рамштайн глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.

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