Литва оголосила про новий пакет допомоги: ЗСУ отримають боєприпаси та антидронове обладнання
Литва надасть Україні черговий пакет військової допомоги з боєприпасами та антидроновими системами. Про це під час 12-го засідання у форматі Рамштайн оголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє пресслужба відомства.
У Міноборони Литви наголосили, що військова допомога країни скоро досягне 465 млн євро. Суму нового пакету та конкретний перелік його вмісту відомство не називає.
"Наша підтримка України – це інвестиції у нашу власну стійкість, стримування та захист. Тільки перемога України допоможе відновити мир та стабільність у євроатлантичному просторі", – сказав Анушаускас, наголосивши, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну до перемоги.
Міністр повідомив, що новий пакет складатиметься з антидронового обладнання, боєприпасів, сухпайків та іншої підтримки.
Він також наголосив на важливості навчання українських солдатів, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби тренувань та кількість закріплених за ними інструкторів.
- Сьогодні також Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. До нього входять, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Вартість військової допомоги становитиме 109 млн євро.
- Після 12-го засідання у форматі Рамштайн глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.
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