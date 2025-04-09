США навряд стануть автократією за Трампа, але можуть зміститися у цей бік — аналітик Корева

Протести у США (Фото: ЕРА / ALLISON DINNER)

США можуть зміститися до моделі, де політика залежить від рішень однієї людини, що суперечить фундаментальним принципам, на яких історично будувалась американська система. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив науковий співробітник Інституту Маккейна Аарон Корева, коментуючи всеамериканські протести проти політики президента Дональда Трампа.

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На запитання, чи можуть протести у США проти Трампа та його політики затягнутися, Корева відповів ствердно. За його словами, демократи спершу були приголомшені поразкою, однак поступово перегруповуються.

"Ті, хто голосував за Трампа, але очікував якогось повернення до 2016 року, матимуть грубе пробудження", – додав він.

Водночас аналітик вважає малоймовірним повний перехід США до автократії: американська система влади занадто фрагментована для цього, а сам Трамп не відзначається політичною дисципліною. Проте політичні інститути країни зазнають певних втрат, і поляризація суспільства поглибиться.

Якщо Трамп і його прихильники зможуть реалізувати свою візію, США ризикують стати державою, що орієнтується на волю одного лідера, каже експерт.

"Це саме те, чим не повинні бути США. Процес може дратувати, але успішні країни є успішними саме тому, що вони мають передбачуваний процес формування політики", – висловився він.

На міжнародній арені "Америка Трампа", ймовірно, повернеться до ролі, схожої на довоєнну, — сильна держава у власному регіоні, але без вагомої участі у глобальній політиці, підсумував Корева.

Противники президента США Дональда Трампа та мільярдера й чиновника Ілона Маска виходять на мітинги у всій Америці, щоб висловити протест проти дій адміністрації щодо скорочення витрат, економіки, прав людини та інших питань.

Також сотні людей вийшли на мітинги проти Трампа і бізнесмена Ілона Маска у європейських містах, передавала агенція Reuters.

На тлі роботи Маска в адміністрації Трампа та ультраправої позиції посадовця посилилися протести проти об'єктів його компанії Tesla, зокрема були випадки насилля.