США вряд ли станут автократией, но могут сместиться в эту сторону — аналитик Корева

Протесты в США (Фото: ЕРА / ALLISON DINNER)

США могут сместиться к модели, где политика зависит от решений одного человека, что противоречит фундаментальным принципам, на которых исторически строилась американская система. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева, комментируя всеамериканские протесты против политики президента Дональда Трампа.

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На вопрос, могут ли протесты в США против Трампа и его политики затянуться, Корева ответил утвердительно. По его словам, демократы сначала были ошеломлены поражением, однако постепенно перегруппировываются.

"Те, кто голосовал за Трампа, но ожидал какого-то возвращения к 2016 году, будут иметь грубое пробуждение", – добавил он.

При этом аналитик считает маловероятным полный переход США к автократии: американская система власти слишком фрагментирована для этого, а сам Трамп не отличается политической дисциплиной. Однако политические институты страны несут определенные потери, и поляризация общества углубится.

Если Трамп и его почитатели смогут реализовать свое видение, США рискуют стать государством, ориентирующимся на волю одного лидера, говорит эксперт.

"Это именно то, чем не должны быть США. Процесс может раздражать, но успешные страны успешны именно потому, что они имеют предполагаемый процесс формирования политики", – высказался он.

На международной арене "Америка Трампа", вероятно, вернется к роли, похожей на довоенную, — сильное государство в собственном регионе, но без значимого участия в глобальной политике, подытожил Корева.

Противники президента США Дональда Трампа, а также миллиардера и чиновника Илона Маска выходят на митинги по всей Америке, чтобы выразить протест против действий администрации по сокращению расходов, экономике, правам человека и другим вопросам.

Также сотни людей вышли на митинги против Трампа и бизнесмена Илона Маска в европейских городах, передавало агентство Reuters.

На фоне работы Маска в администрации Трампа и ультраправой позиции чиновника усилились протесты против объектов его компании Tesla, в том числе были случаи насилия.