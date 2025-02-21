США та України все ще працюють над угодою про рідкісноземельні метали – джерела в ОП
Команди Сполучених Штатів та України продовжують роботу над угодою про рідкісноземельні метали. Про це в коментарі LIGA.net повідомили два співрозмовники в Офісі президента.
"Команди ще працюють, обговорюють певні деталі, які є принциповими з погляду безпеки України", – уточнив один зі співрозмовників.
Своєю чергою другий співрозмовник підтвердив, що "робота над документом триває", не розкриваючи деталей.
Водночас Суспільне із посиланням на неназваного співрозмовника в ОП повідомило, що команди працювали минулої ночі, до ранку.
"Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З погляду безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати", – додав співрозмовник.
- 18 лютого 2025 року були опубліковані деталі проєкту угоди про рідкісноземельні матеріали, якою США хочуть компенсувати витрати на допомогу Україні.
- 19 лютого Трамп заявив про прагнення відродити угоду, яку "зірвала" Україна.
- Водночас він поскаржився на Зеленського, який нібито спав, коли до Києва приїхав міністр фінансів США Бессент.
- 21 лютого Axios писало, що угода про рідкісноземельні метали між США та Україною була покращена, але вона все ще обговорюється.