США та України все ще працюють над угодою про рідкісноземельні метали – джерела в ОП

Обговорюються деталі, які є принциповими з погляду безпеки України, заявив один зі співрозмовників LIGA.net

США (Ілюстративне фото: Michael Reynolds/EPA)

Команди Сполучених Штатів та України продовжують роботу над угодою про рідкісноземельні метали. Про це в коментарі LIGA.net повідомили два співрозмовники в Офісі президента.

"Команди ще працюють, обговорюють певні деталі, які є принциповими з погляду безпеки України", – уточнив один зі співрозмовників.

Своєю чергою другий співрозмовник підтвердив, що "робота над документом триває", не розкриваючи деталей.

Водночас Суспільне із посиланням на неназваного співрозмовника в ОП повідомило, що команди працювали минулої ночі, до ранку.

"Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З погляду безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати", – додав співрозмовник.

18 лютого 2025 року були опубліковані деталі проєкту угоди про рідкісноземельні матеріали, якою США хочуть компенсувати витрати на допомогу Україні.

19 лютого Трамп заявив про прагнення відродити угоду, яку "зірвала" Україна.

Водночас він поскаржився на Зеленського, який нібито спав, коли до Києва приїхав міністр фінансів США Бессент.

21 лютого Axios писало, що угода про рідкісноземельні метали між США та Україною була покращена, але вона все ще обговорюється.