США и Украина все еще работают над соглашением о редкоземельных металлах – источники в ОП

Обсуждаются детали, принципиальные с точки зрения безопасности Украины, заявил один из собеседников LIGA.net

США (Иллюстративное фото: Michael Reynolds/EPA)

Команды Соединенных Штатов и Украины продолжают работу над соглашением о редкоземельных металлах. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили два собеседника в Офисе президента.

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"Команды еще работают, обсуждают определенные детали, которые являются принципиальными с точки зрения безопасности Украины", — уточнил один из собеседников.

В свою очередь второй собеседник подтвердил, что "работа над документом продолжается", не раскрывая деталей.

В то же время Суспильне со ссылкой на неназванного собеседника в ОП сообщило, что команды работали минувшей ночью, до утра.

"Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, — преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать", — добавил собеседник.

18 февраля 2025 года были опубликованы детали проекта соглашения о редкоземельных материалах, которым США хотят компенсировать расходы на помощь Украине.

19 февраля Трамп заявил о стремлении возродить соглашение, которое "сорвала" Украина.

В то же время он пожаловался на якобы спавшего Зеленского, когда в Киев приехал министр финансов США Бессент.

21 февраля Axios писало, что соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было улучшено, но оно все еще обсуждается.