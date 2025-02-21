США и Украина все еще работают над соглашением о редкоземельных металлах – источники в ОП
Команды Соединенных Штатов и Украины продолжают работу над соглашением о редкоземельных металлах. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили два собеседника в Офисе президента.
"Команды еще работают, обсуждают определенные детали, которые являются принципиальными с точки зрения безопасности Украины", — уточнил один из собеседников.
В свою очередь второй собеседник подтвердил, что "работа над документом продолжается", не раскрывая деталей.
В то же время Суспильне со ссылкой на неназванного собеседника в ОП сообщило, что команды работали минувшей ночью, до утра.
"Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, — преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать", — добавил собеседник.
- 18 февраля 2025 года были опубликованы детали проекта соглашения о редкоземельных материалах, которым США хотят компенсировать расходы на помощь Украине.
- 19 февраля Трамп заявил о стремлении возродить соглашение, которое "сорвала" Украина.
- В то же время он пожаловался на якобы спавшего Зеленского, когда в Киев приехал министр финансов США Бессент.
- 21 февраля Axios писало, что соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было улучшено, но оно все еще обсуждается.