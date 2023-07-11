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США ввели санкції проти глави сербської спецслужби: Зв'язки з Росією та корупція

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11.07.2023, 21:55
США ввели санкції проти глави сербської спецслужби: Зв'язки з Росією та корупція - Фото
Александар Вулин (Фото: EPA)

Міністерство фінансів США наклало санкції на директора Агентства безпеки та розвідки Сербії Александара Вуліна. Його звинувачують у корупційних та дестабілізаційних діях, котрі також сприяли "зловмисній" діяльності Росії в регіоні, йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зазначається, що таке рішення продиктоване бажанням притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у корупції, що сприяє власним інтересам та політичним програмам завдяки "миру та стабільності на Західних Балканах".

Такі корупційні оборудки сприяють "російській злочинній діяльності" в Сербії та Регіоні, йдеться у повідомленні. 

Мінфін США стверджує, що Вулін причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживанню службовим становищем.

За інформацією відомства, Вулін підтримував взаємовигідні зв'язки з сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, котрий перебуває під санкціями США.

Повідомляється, що посадовець допомагав забезпечити вільне переміщення незаконних постачань зброї Тешичем через кордони Сербії.

Ці дії Вуліна "сприяли розвитку корупції в урядових установах Сербії", пише мінфін США.

Також стверджується, що Вулін використовував свої державні посади для підтримки Росії, сприяючи "зловмисній діяльності" РФ у регіоні.

Окрім цього він надавав Росії платформу для посилення її впливу на Західних Балканах, пише Мінфін США

Раніше Вулін був міністром оборони та міністром внутрішніх справ. Ці відомства та Агентство безпеки й розвідки не є об'єктами санкцій США.

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Артем Джеріпа
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