США ввели санкции против главы сербской спецслужбы: Связи с Россией и коррупция

Министерство финансов США наложило санкции на директора Агентства безопасности и разведки Сербии Александара Вулина. Его обвиняют в коррупционных и дестабилизирующих действиях, также способствовавших "злонамеренной" деятельности России в регионе, говорится в сообщении Минфина США.

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Отмечается, что такое решение продиктовано желанием привлечь к ответственности участвовавших в коррупции, которая способствует собственным интересам и политическим программам за счет "мира и стабильности на Западных Балканах".

Такие коррупционные сделки способствуют "российской преступной деятельности" в Сербии и Регионе, говорится в сообщении.

Минфин США утверждает, что Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением.

По информации ведомства, Вулин поддерживал взаимовыгодные связи с находящимся под санкциями США сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем.

Сообщается, что должностное лицо помогало обеспечить свободное перемещение незаконных поставок оружия Тешичем через границы Сербии.

Эти действия Вулина "способствовали развитию коррупции в правительственных учреждениях Сербии", пишет минфин США.

Также утверждается, что Вулин использовал свои государственные должности для поддержки России, способствуя "злонамеренной деятельности" РФ в регионе.

Кроме этого, он предоставлял России платформу для усиления ее влияния на Западных Балканах, пишет Минфин США.

Ранее Вулин был министром обороны и министром внутренних дел. Эти ведомства и Агентство по безопасности и разведке не являются объектами санкций США.

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