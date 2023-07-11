США ввели санкции против главы сербской спецслужбы: Связи с Россией и коррупция
Министерство финансов США наложило санкции на директора Агентства безопасности и разведки Сербии Александара Вулина. Его обвиняют в коррупционных и дестабилизирующих действиях, также способствовавших "злонамеренной" деятельности России в регионе, говорится в сообщении Минфина США.
Отмечается, что такое решение продиктовано желанием привлечь к ответственности участвовавших в коррупции, которая способствует собственным интересам и политическим программам за счет "мира и стабильности на Западных Балканах".
Такие коррупционные сделки способствуют "российской преступной деятельности" в Сербии и Регионе, говорится в сообщении.
Минфин США утверждает, что Вулин причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением.
По информации ведомства, Вулин поддерживал взаимовыгодные связи с находящимся под санкциями США сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем.
Сообщается, что должностное лицо помогало обеспечить свободное перемещение незаконных поставок оружия Тешичем через границы Сербии.
Эти действия Вулина "способствовали развитию коррупции в правительственных учреждениях Сербии", пишет минфин США.
Также утверждается, что Вулин использовал свои государственные должности для поддержки России, способствуя "злонамеренной деятельности" РФ в регионе.
Кроме этого, он предоставлял России платформу для усиления ее влияния на Западных Балканах, пишет Минфин США.
Ранее Вулин был министром обороны и министром внутренних дел. Эти ведомства и Агентство по безопасности и разведке не являются объектами санкций США.
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