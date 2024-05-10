Стан війни. Міністр юстиції: Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки — захищається від російської збройної агресії. Про це він повідомив у інтерв’ю ВВС News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни. Тому що якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну – це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся – само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються", – заявив Малюська.

Міністр зазначив, що якби Україна оголосила стан війни на початку повномасштабного вторгнення, то це б нічого не змінило.

"Всі норми права, які стосуються війни, вони застосовані до України та до війни, яку ми ведемо. Оголошення чи не оголошення не має жодного юридичного сенсу", – наголосив очільник Міністерства юстиції.

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні запроваджені 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією з боку Росії.

8 травня Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на три місяці – до 11 серпня 2024 року.

Читайте також: Глава Мін'юсту: Немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності Зеленського