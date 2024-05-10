Состояние войны. Министр юстиции: Если ты защищаешься – тебе не нужно ничего объявлять

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Министр юстиции Денис Малюська считает, что Украина не должна объявлять состояние войны, поскольку не нападала на кого-либо, а наоборот — защищается от российской вооруженной агрессии. Об этом он сообщил в интервью BBC News.

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"Отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны. Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну – это преступление агрессии. Если ты защищаешься – тебе не нужно ничего объявлять. Ты защищаешься – само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются", – заявил Малюська.

Министр отметил, что если бы Украина объявила состояние войны в начале полномасштабного вторжения, то это ничего бы не изменило.

"Все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем. Объявление или не объявление не имеет никакого юридического смысла", — подчеркнул глава Министерства юстиции.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине введены 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабной военной агрессией со стороны России.

8 мая Рада поддержала продление действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца – до 11 августа 2024 года.

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