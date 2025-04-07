Стармер: Глобальні наслідки від мит США можуть бути серйозними
Мита США у Великій Британії вважають проблемою і переконані, що глобальні наслідки від їхнього запровадження можуть бути серйозними. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, повідомляє Sky news.
Він зазначив, що ніхто не вдаватиме, що тарифи – це хороша новина. Мита у розмірі 25% на експорт автомобілів та 10% на інші товари – це "величезний виклик" для майбутнього Британії.
Водночас це момент "для холодних голів".
"Від торгової війни ніхто не виграє – ви це знаєте, але це також момент, коли потрібно діяти невідкладно... І глобальні економічні наслідки можуть бути серйозними", – сказав Стармер.
Він також зазначив, що Британія на тлі мит має піднятися "разом як нація" назустріч "великому виклику століття" – оновити країну, щоб Британія була стабільною в "епоху нестабільності".
"Цей уряд не буде просто сидіти склавши руки та сподіватися. Ми скористаємося можливостями, боротимемося за майбутнє в галузі витрат на оборону, штучного інтелекту... і виробництва, включно з автомобілебудуванням", – резюмував британський прем'єр.
- 27 березня 2025 року Трамп розпорядився ввести мито 25% на імпорт автомобілів та автозапчастин. Для машин вона набула чинності 3 квітня, а для запчастин має запрацювати не пізніше ніж 3 травня.
- 2 квітня він оголосив про введення нових мит. У списку країн опинилась Україна, але відсутні Росія та Білорусь.
- Після цього міністр фінансів США Бессент заявив, що Росію та Білорусь не торкнулися мита, тому що з ними й так не торгують через санкції.