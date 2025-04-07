Стармер: Глобальні наслідки від мит США можуть бути серйозними

Кір Стармер (Фото: EPA/NEIL HALL)

Мита США у Великій Британії вважають проблемою і переконані, що глобальні наслідки від їхнього запровадження можуть бути серйозними. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, повідомляє Sky news.

Він зазначив, що ніхто не вдаватиме, що тарифи – це хороша новина. Мита у розмірі 25% на експорт автомобілів та 10% на інші товари – це "величезний виклик" для майбутнього Британії.

Водночас це момент "для холодних голів".

"Від торгової війни ніхто не виграє – ви це знаєте, але це також момент, коли потрібно діяти невідкладно... І глобальні економічні наслідки можуть бути серйозними", – сказав Стармер.

Він також зазначив, що Британія на тлі мит має піднятися "разом як нація" назустріч "великому виклику століття" – оновити країну, щоб Британія була стабільною в "епоху нестабільності".

"Цей уряд не буде просто сидіти склавши руки та сподіватися. Ми скористаємося можливостями, боротимемося за майбутнє в галузі витрат на оборону, штучного інтелекту... і виробництва, включно з автомобілебудуванням", – резюмував британський прем'єр.