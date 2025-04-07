Стармер: Глобальные последствия от пошлин США могут быть серьезными
Пошлины США в Великобритании считают проблемой и убеждены, что глобальные последствия от их введения могут быть серьезными. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает Sky news.
Он отметил, что никто не будет притворяться, что тарифы – это хорошая новость. Пошлины в размере 25% на экспорт автомобилей и 10% на другие товары – это "огромный вызов" для будущего Британии.
Вместе с тем это момент "для холодных голов".
"От торговой войны никто не выигрывает – вы это знаете, но это также момент, когда нужно действовать безотлагательно... И глобальные экономические последствия могут быть серьезными", – сказал Стармер.
Он также отметил, что Британия на фоне пошлин должна подняться "вместе, как нация" навстречу "великому вызову века" – обновить страну, чтобы Британия была стабильной в "эпоху нестабильности".
"Это правительство не будет просто сидеть сложа руки и надеяться. Мы воспользуемся возможностями, будем бороться за будущее в области расходов на оборону, искусственного интеллекта... и производства, включая автомобилестроение", – резюмировал британский премьер.
- 27 марта 2025 года Трамп распорядился ввести пошлину в 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Для машин она вступила в силу 3 апреля, а для запчастей должна заработать не позже 3 мая.
- 2 апреля он объявил о введении новых пошлин. В списке стран оказалась Украина, но отсутствуют Россия и Беларусь.
- После этого министр финансов США Бессент заявил, что Россию и Беларусь не затронули пошлины, потому что с ними и так не торгуют из-за санкций.