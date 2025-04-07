Стармер: Глобальные последствия от пошлин США могут быть серьезными

По словам британского премьера, правительство не будет просто сидеть сложа руки

Кир Стармер (Фото: EPA/NEIL HALL)

Пошлины США в Великобритании считают проблемой и убеждены, что глобальные последствия от их введения могут быть серьезными. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает Sky news.

Он отметил, что никто не будет притворяться, что тарифы – это хорошая новость. Пошлины в размере 25% на экспорт автомобилей и 10% на другие товары – это "огромный вызов" для будущего Британии.

Вместе с тем это момент "для холодных голов".

"От торговой войны никто не выигрывает – вы это знаете, но это также момент, когда нужно действовать безотлагательно... И глобальные экономические последствия могут быть серьезными", – сказал Стармер.

Он также отметил, что Британия на фоне пошлин должна подняться "вместе, как нация" навстречу "великому вызову века" – обновить страну, чтобы Британия была стабильной в "эпоху нестабильности".

"Это правительство не будет просто сидеть сложа руки и надеяться. Мы воспользуемся возможностями, будем бороться за будущее в области расходов на оборону, искусственного интеллекта... и производства, включая автомобилестроение", – резюмировал британский премьер.