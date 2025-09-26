"Створювати цінність". Головна редакторка презентувала LIGA.net кращим бізнес-виданням Європи

Структура економіки кардинально змінилася під час повномасштабної війни РФ, а з нею – і фокус роботи LIGA.net, зауважила Юлія Банкова

Юлія Банкова (Фото: LIGA.net)

Головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова, керівниця ділової редакції LIGA.net Катерина Шаповал і CEO Ligamedia Наталія Котенева взяли участь у щорічній зустрічі Асоціації європейських бізнес-медіа (EBM, European Business Media), що об’єднує 34 провідні ділові видання з 25 країн Європи. LIGA.net є членом EBM з 2024 року.

Зокрема, Юлія Банкова поділилася досвідом LIGA.net і розповіла, як повномасштабна війна змінила роботу редакції, а також економіку України, пояснила головні виклики ринку і можливості для зростання. Редакція перебудувала підходи до контенту – від формату новин до глибшої аналітики та інтерв’ю з бізнесом, який виживає й трансформується у воєнний час.

"Наших європейських колег цікавить, як це продовжувати працювати під постійними атаками дронів і російських ракет. Але ми можемо розказати їм значно більше, адже ми не просто навчилися жити і працювати в умовах війни, а ще й знаходимо спосіб розвиватися і збільшувати аудиторію", – поділилася головна редакторка видання.

Подібні зустрічі створюють можливості для міжнародних партнерств, обміну досвідом і матеріалами. LIGA.net може не лише повчитися у європейських колег, а й поділитися власним успішним досвідом розвитку якісного незалежного медіа в умовах кризи.

"Головним викликом (а також ключовою відмінністю від європейського медіаринку) для нас сьогодні є неготовність аудиторії платити за контент. Створювати цінність для читача і пояснювати важливість фінансової підтримки українських медіа – це наша місія на найближчі роки", – переконана Юлія Банкова.

Європейські колеги відзначили унікальність українського досвіду й обговорили спільні виклики – від економічної нестабільності до пошуку нових бізнес-моделей у цифрову добу.