"Создавать ценность". Главный редактор представила LIGA.net лучшим бизнес-изданиям Европы

Структура экономики кардинально изменилась во время полномасштабной войны РФ, а с ней – и фокус работы LIGA.net, отметила Юлия Банковая

Юлия Банкова (Фото: LIGA.net)

Главный редактор LIGA.net Юлия Банковая, руководитель деловой редакции LIGA.net Екатерина Шаповал и CEO Ligamedia Наталья Котенева приняли участие в ежегодной встрече Ассоциации европейских бизнес-медиа (EBM, European Business Media), объединяющей 34 ведущих деловых издания из 25 стран Европы. LIGA.net – член EBM с 2024 года.

В частности, Юлия Банковая поделилась опытом LIGA.net и рассказала, как полномасштабная война изменила работу редакции, а также экономику Украины, объяснила главные вызовы рынка и возможности для роста. Редакция перестроила подходы к контенту – от формата новостей до более глубокой аналитики и интервью с бизнесом, который выживает и трансформируется в военное время.

"Наших европейских коллег интересует, как это продолжать работать под постоянными атаками дронов и российских ракет. Но мы можем рассказать им гораздо больше, ведь мы не просто научились жить и работать в условиях войны, но и находим способ развиваться и увеличивать аудиторию", – поделилась главный редактор издания.

Подобные встречи создают возможности для международных партнерств, обмена опытом и материалами. LIGA.net может не только поучиться у европейских коллег, но и поделиться собственным успешным опытом развития качественного независимого медиа в условиях кризиса.

"Главным вызовом (а также ключевым отличием от европейского медиарынка) для нас сегодня является неготовность аудитории платить за контент. Создавать ценность для читателя и объяснять важность финансовой поддержки украинских медиа – это наша миссия на ближайшие годы", – убеждена Юлия Банковая.

Европейские коллеги отметили уникальность украинского опыта и обсудили общие вызовы – от экономической нестабильности до поиска новых бизнес-моделей в цифровую эпоху.