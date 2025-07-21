Суд скасував нардепу підозру у незаконному переправленні людей за кордон

ДБР заявляло, що обранець допомагав знайомим виїжджати за кордон під виглядом своїх водіїв

Костянтин Бондарєв (Фото: Facebook політика)

Печерський районний суд Києва скасував підозру народному депутату в організації незаконного переправлення осіб через кордон. У судовому реєстрі засекречено ім'я фігуранта, але деталі справи вказують на нардепа від Батьківщини Костянтина Бондарєва.

11 липня слідчий суддя вирішив, що на момент повідомлення про підозру у прокурора не було достатніх доказів провини нардепа. Тож інстанція скасувала підозру обранцю.

Підозру нардеп отримав 18 січня 2025 року. Державне бюро розслідувань заявляло, що з липня 2022 року політик надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби, аби та надала дозвіл на виїзд його знайомим – під виглядом водіїв ті буцімто мали супроводжувати нардепа за кордоном. Традиційно, ДБР не називало імені фігуранта, але співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі підтверджував, що йдеться про Бондарєва.

Суддя, дослідивши надані прокурором копії матеріалів справи, встановив: у документах не було доказів, що ці чоловіки зверталися до нардепа, аби він посприяв з виїздом за кордон й виготовив для цього документи з недостовірними відомостями.

Бондарєв – нардеп трьох скликань від Батьківщини, востаннє він обрався до Ради під час виборів 2019 року й був під номером 14 у партійному списку. Також політик є членом парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури, головою підкомітету з питань трубопровідного транспорту.

Правоохоронці заявляли про 23 випадки, коли на підставі листів від обранця 18 чоловіків призовного віку перетнули кордон без самого нардепа, оскільки він на той момент або вже перебував поза Україною, або не виїжджав з неї взагалі.

Суддя вирішив, що звернення підозрюваного до ДПСУ, оформлені електронними листами у формі депутатських звернень, не пов'язані з його діяльністю як нардепа.

"За своїм змістом депутатське звернення не має імперативного характеру і заявляється народними депутатами України самостійно. [...] У разі надходження запитів або звернень, зміст яких не відповідає закону або виходить за межі компетенції адресата, останній не зобов`язаний задовольняти вимоги запиту або приймати пропозицію, яка міститься у зверненні", – додає інстанція, посилаючись на рішення Конституційного суду та Конституцію.

Суд постановив скасувати повідомлення про підозру, але відмовився внести повідомлення про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки таке не передбачено законодавством.

У січні правоохоронці стверджували, що іноді для закордонних поїздок нардепу було потрібно одночасно до п'яти водіїв, а троє з таких "драйверів" взагалі не повернулися до України.

ДБР не робило нових заяв щодо цієї справи, так само публікацій з цього приводу немає й у соцмережах Бондарєва.