Суд отменил нардепу подозрение в незаконной переправке людей за границу

ГБР заявляла, что избранник помогал знакомым выезжать за границу под видом своих водителей

Константин Бондарев (Фото: Facebook политика)

Печерский районный суд Киева отменил подозрение народному депутату в организации незаконной переправки лиц через границу. В судебном реестре засекречено имя фигуранта, но детали дела указывают на нардепа от Батькивщины Константина Бондарева.

11 июля следственный судья решил, что на момент сообщения о подозрении у прокурора не было достаточных доказательств вины нардепа. Следовательно, инстанция отменила подозрение избраннику.

Подозрение нардеп получил 18 января 2025 года. Государственное бюро расследований заявляло, что с июля 2022 года политик посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу, чтобы та предоставила разрешение на выезд его знакомым – под видом водителей те якобы должны были сопровождать нардепа за границей. Традиционно, ГБР не называло имени фигуранта, но собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе подтверждал, что речь идет о Бондареве.

Судья, исследовав предоставленные прокурором копии материалов дела, установил: в документах не было доказательств, что эти мужчины обращались к нардепу, чтобы он помог с выездом за границу и изготовил для этого документы с недостоверными сведениями.

Бондарев – нардеп трех созывов от Батькивщины, последний раз он избрался в Раду во время выборов 2019 года и был под номером 14 в партийном списке. Также политик является членом парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, председателем подкомитета по вопросам трубопроводного транспорта.

Правоохранители заявляли о 23 случаях, когда на основании писем от избранника 18 мужчин призывного возраста пересекли границу без самого нардепа, поскольку он на тот момент или уже находился вне Украины, или не выезжал из нее вообще.

Судья решил, что обращения подозреваемого к ГПСУ, оформленные электронными письмами в форме депутатских обращений не связаны с его деятельностью как нардепа.

"По своему содержанию депутатское обращение не имеет императивного характера и заявляется народными депутатами Украины самостоятельно. [...] В случае поступления запросов или обращений, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний не обязан удовлетворять требования запроса или принимать предложение, которое содержится в обращении", – добавляет инстанция, ссылаясь на решение Конституционного суда и Конституцию.

Суд постановил отменить сообщение о подозрении, но отказался внести сообщение об этом в Единый реестр досудебных расследований, поскольку такое не предусмотрено законодательством.

В январе правоохранители утверждали, что иногда для заграничных поездок нардепу требовалось одновременно до пяти водителей, а трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

ГБР не делало новых заявлений по этому делу, так же публикаций по этому поводу нет и в соцсетях Бондарева.