Суд у США засудив екслідера штурму Капітолія до 22 років в'язниці. Це найбільший термін у справі

Суд у США засудив на 22 роки тюрми Енріке Тарріо – екслідера правого угрупування Proud Boys, яке брало участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Reuters повідомляє, що захист має намір оскаржити рішення.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що термін, до якого засудили Тарріо, – найбільший в рамках цієї справи.

У травні 2023 року суд присяжних визнав його та інших членів Proud Boys винними у змові з метою перешкодити роботі Конгресу і правоохоронним органам під час заворушень.

Ухвалюючи вирок, суддя назвав чоловіка "головним лідером" і "головним організатором" штурму та зазначив, що він діяв із "революційним завзяттям".

Водночас суд визнає, що Тарріо навіть не був присутнім у Вашингтоні в момент заворушень 6 січня, проте, за даними прокурорів, він "дистанційно наглядав за діями інших членів Proud Boys".

Сам чоловік заявив у суді, що йому "дуже соромно" за штурм Капітолія і що це – "національне позорисько".

Загалом у справі про штурм Капітолія ухвалено вироки більш ніж 600 людям. Унаслідок заколоту загинуло п'ятеро людей, постраждало 140 поліціянтів.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.

25 травня 2023 року суд засудив до чотирьох з половиною років Річарда Бернетта, який закидував ноги на стіл спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Читайте також: Штурм Капітолія. Поліцейські подали до суду на Трампа

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.