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Суд у США засудив екслідера штурму Капітолія до 22 років в'язниці. Це найбільший термін у справі

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 09:13
Суд у США засудив екслідера штурму Капітолія до 22 років в'язниці. Це найбільший термін у справі - Фото
Енріке Тарріо (Фото: ЕРА)

Суд у США засудив на 22 роки тюрми Енріке Тарріо – екслідера правого угрупування Proud Boys, яке брало участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Reuters повідомляє, що захист має намір оскаржити рішення.

Зазначається, що термін, до якого засудили Тарріо, – найбільший в рамках цієї справи.

У травні 2023 року суд присяжних визнав його та інших членів Proud Boys винними у змові з метою перешкодити роботі Конгресу і правоохоронним органам під час заворушень.

Ухвалюючи вирок, суддя назвав чоловіка "головним лідером" і "головним організатором" штурму та зазначив, що він діяв із "революційним завзяттям".

Водночас суд визнає, що Тарріо навіть не був присутнім у Вашингтоні в момент заворушень 6 січня, проте, за даними прокурорів, він "дистанційно наглядав за діями інших членів Proud Boys".

Сам чоловік заявив у суді, що йому "дуже соромно" за штурм Капітолія і що це – "національне позорисько".

Загалом у справі про штурм Капітолія ухвалено вироки більш ніж 600 людям. Унаслідок заколоту загинуло п'ятеро людей, постраждало 140 поліціянтів.

Читайте також: Штурм Капітолія. Поліцейські подали до суду на Трампа

Мілана Головань
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