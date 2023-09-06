Суд в США приговорил "лидера" штурма Капитолия к 22 годам тюрьмы. Это самый большой срок

Суд в США осудил на 22 года тюрьмы Энрике Таррио – якобы экс-лидера правой группировки Proud Boys, участвовавшей в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Reuters сообщает, что защита намерена обжаловать решение.

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Отмечается, что срок, к которому приговорили Таррио – самый большой в рамках этого дела.

В мае 2023 года суд присяжных признал его и других членов Proud Boys виновными в сговоре с целью воспрепятствовать работе Конгресса и правоохранительным органам во время беспорядков.

Принимая приговор, судья назвал мужчину "главным лидером" и "главным организатором" штурма и отметил, что он действовал с "революционным рвением".

В то же время, суд признает, что Таррио даже не присутствовал в Вашингтоне в момент беспорядков 6 января, однако, по данным прокуроров, он "дистанционно наблюдал за действиями других членов Proud Boys".

Сам мужчина заявил в суде, что ему "очень стыдно" за штурм Капитолия, и что это "национальное позорище".

Всего по делу о штурме Капитолия вынесены приговоры более 600 людям. В результате мятежа погибли пять человек, пострадали 140 полицейских.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

25 мая 2023 года суд приговорил к четырем с половиной годам Ричарда Бернетта, который забрасывал ноги на стол спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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