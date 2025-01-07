Суспільне: Суд залишив нардепа Шевченка у СІЗО до березня
Печерський райсуд Києва 7 січня залишив нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді, під вартою до 7 березня 2025 року. Про це повідомляє Суспільне.
Прокурор заявив, що Шевченко може переховуватися від слідства за межами України, і просив суд відправити нардепа під варту без права внесення застави. Захист, навпаки, просив застосувати домашній арешт або взяття на поруки.
Також сторона обвинувачення заявила, що деякі відеозаписи, які стали доказами у справі про держзраду, були видалені з платформи YouTube. А адвокат нардепа зазначив, що немає доказів того, що цей канал на YouTube може належати нардепу.
Про взяття на поруки суд просили і нардепи від депутатської групи "Відновлення України" Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч. Вони назвали Шевченка "патріотом" стосовно "агресора" і намагалися запевнити суддю, що нардеп "нікуди не подінеться і не втече".
Сам же підозрюваний заявив, що тікати йому нібито не вигідно, і назвав справу проти нього "політичним замовленням". Він заявив, що відео, які стали доказами, публікував хтось інший. На записах, за словами Шевченка, він висловлював власну думку.
- 14 листопада 2024 року Євгеній Шевченко отримав підозру у держзраді від СБУ.
- Наступного дня його узяли під варту та відправили у СІЗО до 11 січня 2025 року.