Суспільне: Суд залишив нардепа Шевченка у СІЗО до березня

Євгеній Шевченко (Фото: https://t.me/evgenishevchenkо)

Печерський райсуд Києва 7 січня залишив нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді, під вартою до 7 березня 2025 року. Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор заявив, що Шевченко може переховуватися від слідства за межами України, і просив суд відправити нардепа під варту без права внесення застави. Захист, навпаки, просив застосувати домашній арешт або взяття на поруки.

Також сторона обвинувачення заявила, що деякі відеозаписи, які стали доказами у справі про держзраду, були видалені з платформи YouTube. А адвокат нардепа зазначив, що немає доказів того, що цей канал на YouTube може належати нардепу.

Про взяття на поруки суд просили і нардепи від депутатської групи "Відновлення України" Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч. Вони назвали Шевченка "патріотом" стосовно "агресора" і намагалися запевнити суддю, що нардеп "нікуди не подінеться і не втече".

Сам же підозрюваний заявив, що тікати йому нібито не вигідно, і назвав справу проти нього "політичним замовленням". Він заявив, що відео, які стали доказами, публікував хтось інший. На записах, за словами Шевченка, він висловлював власну думку.