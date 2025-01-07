Суспильне: Суд оставил нардепа Шевченко в СИЗО до марта

Евгений Шевченко (Фото: https://t.me/evgenishevchenkо)

Печерский райсуд Киева 7 января оставил подозреваемого в государственной измене нардепа Евгения Шевченко под стражей до 7 марта 2025 года. Об этом сообщает Суспильне.

Прокурор заявил, что Шевченко может скрываться от следствия за пределами Украины, и просил суд отправить нардепа под стражу без права внесения залога. Защита, наоборот, просила применить домашний арест или взять на поруки.

Также сторона обвинения заявила, что некоторые видеозаписи, ставшие доказательствами по делу о госизмене, были удалены с платформы YouTube. Адвокат нардепа отметил, что нет доказательств того, что этот канал на YouTube может принадлежать нардепу.

О взятии на поруки суд просили и нардепы от депутатской группы "Восстановление Украины" Антонина Славицкая и Анатолий Бурмич. Они назвали Шевченко "патриотом" в отношении "агрессора" и пытались заверить судью, что нардеп "никуда не денется и не убежит".

Сам же подозреваемый заявил, что бежать ему якобы не выгодно, и назвал дело против него "политическим заказом". Он заявил, что ставшие доказательствами видео публиковал кто-то другой. На записях, по словам Шевченко, он выражал собственное мнение.