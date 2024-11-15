Подозреваемый в госизмене нардеп Шевченко получил меру пресечения – содержание в СИЗО

Пока что избранник будет под стражей до 11 января

Евгений Шевченко (Фото: Верховная Рада)

Подозреваемый в государственной измене нардеп Евгений Шевченко получил меру пресечения – содержание в СИЗО. Об таком решении Печерского районного суда сообщило Суспильне.

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Шевченко приговорен к содержанию под стражей до 11 января (его могут продлить впоследствии).

Сам же нардеп в начале заседания заявил, что считает ситуацию "каким-то недоразумением". Также нардеп рассчитывал на "интеллектуальную дискуссию" и то, что в рассмотрении дела должен быть цивилизованный процесс.

Адвокат народного избранника заявил, что сторона защиты не успела "должным образом оформить" письменное возражение, потому что накануне "допоздна продолжались обыски", и ходатайствовал о переносе суда на 16 ноября. Судья частично удовлетворил просьбу – был объявлен перерыв до 15:00.

Ранее, 14 ноября, правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене. По данным следствия, нардеп массово распространял российские фейки – для этого активно использовал свои каналы в YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и враждебных СМИ.

Служба безопасности отметила, что независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий подозреваемого в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Также спецслужба сообщила, что в Беларуси нардеп покупал ресурсы по заниженной стоимости, а в Украине, наоборот, — перепродавал по искусственно завышенной.

Шевченко – нардеп-мажоритарщик от Слуги народа, которого в 2021 году исключили из фракции после визитов в Беларусь, публичных встреч и восхваления диктатора Лукашенко.

В мае 2023-го начальник ГУР Буданов подтверждал, что разведка привлекала к сотрудничеству Шевченко для того, чтобы Беларусь не вступила в войну против Украины.

Народный избранник и раньше "отмечался" антиукраинскими заявлениями, но 7 ноября опубликовал несколько сообщений в Telegram, в которых призвал президента Зеленского "начать диалог" с Россией и "заканчивать политические преследования" подозреваемых в госизмене Дубинского и Шуфрича, а также беглого нардепа Дмитрука. Тогда, не называя напрямую нардепа, сообщения раскритиковал руководитель Офиса президента Ермак, а в ГУР заявили, что Шевченко не является их сотрудником.