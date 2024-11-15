Підозрюваний у держзраді нардеп Шевченко отримав запобіжний захід – тримання в СІЗО

Поки що обранець перебуватиме під вартою до 11 січня

Євгеній Шевченко (Фото: Верховна Рада)

Підозрюваний у державній зраді нардеп Євгеній Шевченко отримав запобіжний захід – тримання у СІЗО. Про таке рішення Печерського районного суду повідомило Суспільне.

Шевченку присудили тримання під вартою до 11 січня (його можуть подовжити згодом).

Сам же нардеп на початку засідання заявив, що вважає ситуацію "якимось непорозумінням". Також нардеп розраховував на "інтелектуальну дискусію" і те, що у розгляді справи має бути "цивілізований процес".

Адвокат народного обранця заявив, що сторона захисту не встигла "належно оформити" письмове заперечення, бо напередодні "допізна тривали обшуки", й клопотав про перенесення суду на 16 листопада. Суддя частково задовольнив прохання – була оголошена перерва до 15:00.

Раніше, 14 листопада, правоохоронці повідомили Шевченку про підозру у державній зраді. За даними слідства, нардеп масово поширював російські фейки – для цього активно використовував свої канали у YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Служба безпеки зауважила: незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій підозрюваного на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Також спецслужба повідомила, що у Білорусі нардеп купував ресурси за заниженою вартістю, а в Україні, навпаки, – перепродував за штучно завищеною.

Шевченко — нардеп-мажоритарник від Слуги народу, якого у 2021 році виключили з фракції після візитів до Білорусі та публічних зустрічей й вихваляння диктатора Лукашенка.

У травні 2023-го начальник ГУР Буданов підтверджував, що розвідка залучала до співпраці Шевченка для того, щоб Білорусь не вступила у війну проти України.

Народний обранець і раніше "відзначався" антиукраїнськими заявами, але 7 листопада опублікував декілька дописів в Telegram, в яких закликав президента Зеленського "починати діалог" з Росією та "закінчувати політичні переслідування" підозрюваних у держзраді Дубінського та Шуфрича, а також нардепа-утікача Дмитрука. Тоді, не називаючи напряму нардепа, дописи розкритикував керівник Офісу президента Єрмак, а у ГУР заявили, що Шевченко не є їхнім співробітником.