Сибіга їде до Туреччини, щоб обговорити План перемоги

Особлива увага переговорів буде приділена інтеграції України до НАТО та Формулі миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

20-22 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає Туреччину з робочим візитом. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

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В Анкарі заплановані переговори Сибіги з турецьким колегою Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером та міністром торгівлі країни Омером Болатом. У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

В МЗС зазначили, що особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому президентом Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру.

У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе зустрічі з представниками турецьких оборонних компаній.

Також міністр зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами Туреччини, відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці.