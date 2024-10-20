Сибига едет в Турцию, чтобы обсудить План победы
20-22 октября министр иностранных дел Андрей Сибига посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В Анкаре запланированы переговоры Сибиги с турецким коллегой Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром торговли страны Омером Болатом. В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореходства в Черном море и Черноморская безопасность.
В МИД отметили, что особое внимание переговоров будет уделено Плану победы, представленному президентом Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира.
В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет встречи с представителями турецких оборонных компаний.
Также министр встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турции, посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества.
- 16 октября 2024 года Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.
- 17 октября Зеленский представил документ в Европейском совете.