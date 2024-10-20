Сибига едет в Турцию, чтобы обсудить План победы

Особое внимание переговоров будет уделено интеграции Украины в НАТО и Формулу мира

Андрей Сибига (Фото: МИД)

20-22 октября министр иностранных дел Андрей Сибига посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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В Анкаре запланированы переговоры Сибиги с турецким коллегой Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром торговли страны Омером Болатом. В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореходства в Черном море и Черноморская безопасность.

В МИД отметили, что особое внимание переговоров будет уделено Плану победы, представленному президентом Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира.

В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет встречи с представителями турецких оборонных компаний.

Также министр встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турции, посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества.