Сили оборони вдарили по Зуївській та Старобешівській ТЕС під Донецьком – відео

Внаслідок атаки по двох тимчасово окупованих ТЕС без світла, за словами російського гауляйтера, перебувають 65% споживачів

Старобешівська ТЕС (Фото: photographers.ua)

Сили безпілотних систем уразили Зуївську та Старобешівську теплоелектростанції у тимчасово окупованій Донецькій області. Відео роботи показав командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Зуївська ТЕС розташована у місті Зугрес, що приблизно в 40 км на схід від тимчасово окупованого Донецька. Її виробнича потужність становить 1200 МВт, або близько 5 млрд кВт·год електроенергії. Це третина потреб Донецької області.

Потужність Старобешівської ТЕС у населеному пункту Новий Світ становить 2300 МВт.

Атаки у ніч проти 18 листопада здійснили бійці 1-го окремого центру СБС (трансформований 14 полк).

Перед цим росіяни в мережі поскаржилися на атаку, а гауляйтер Кремля у тимчасово окупованій Донецькій області Денис Пушилін заявляв, що внаслідок атак на ТЕС було знеструмлено багато населених пунктів, зупинились котельні та фільтрувальні станції.

Станом на 10:00 без світла перебували 65% споживачів в окупованій Донеччині.

Уражені ТЕС (скриншот мапи)