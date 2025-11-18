Силы обороны ударили по Зуевской и Старобешевской ТЭС под Донецком – видео

В результате атаки по двум временно оккупированным ТЭС без света, по словам российского гауляйтера, находятся 65% потребителей

Старобешевская ТЭС (Фото: photographers.ua)

Силы беспилотных систем поразили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции во временно оккупированной Донецкой области. Видео работы показал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрес, что примерно в 40 км к востоку от временно оккупированного Донецка. Ее производственная мощность составляет 1200 МВт, или около 5 млрд кВт-ч электроэнергии. Это треть потребностей Донецкой области.

Мощность Старобешевской ТЭС в населенном пункте Новый Свет составляет 2300 МВт.

Атаки в ночь на 18 ноября осуществили бойцы 1-го отдельного центра СБС (трансформированный 14 полк).

Перед этим россияне в сети пожаловались на атаку, а гауляйтер Кремля во временно оккупированной Донецкой области Денис Пушилин заявлял, что в результате атак на ТЭС были обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.

По состоянию на 10:00 без света находились 65% потребителей в оккупированной Донецкой области.

Пораженные ТЭС (скриншот карты)