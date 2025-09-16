Сили оборони вдарили по командних пунктах росіян на Донеччині після візиту міністра оборони РФ

Такі атаки суттєво порушують управління частинами та підрозділами окупантів, кажуть в Генштабі

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Під час удару Сил оборони по пунктах управління окупантів у тимчасово окупованій Донецькій області 8 вересня був уражений особовий склад, зокрема, з-поміж командування. Результати ураження уточнив Генштаб Збройних Сил України.

Під час атаки були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ російської армії. За даними Генштабу, саме ці військові діють на Покровському напрямку.

Перед цим, 28 серпня, пункти управління окупаційних військ на цьому напрямку відвідав голова російського Міноборони Андрій Білоусов. Невдовзі після цього місця дислокації ворога були успішно уражені.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити російську федерацію припинити загарбницьку війну", – зазначили в Генштабі.

По ворогу 8 вересня били сили та засоби ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил і Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.