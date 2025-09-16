ВСУ атаковали командные пункты россиян в Донецкой области после визита главы Минобороны РФ

Такие атаки существенно нарушают управление частями и подразделениями оккупантов, говорят в Генштабе

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Во время удара Сил обороны по пунктам управления оккупантов во временно оккупированной Донецкой области 8 сентября был поражен личный состав, в частности, среди командования. Результаты поражения уточнил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Во время атаки были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск российской армии. По данным Генштаба, именно эти военные действуют на Покровском направлении.

Перед этим, 28 августа, пункты управления оккупационных войск на этом направлении посетил глава российского Минобороны Андрей Белоусов. Вскоре после этого места дислокации врага были успешно поражены.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины продолжают наносить выверенные удары по объектам агрессора, чтобы заставить российскую федерацию прекратить захватническую войну", – отметили в Генштабе.

По врагу 8 сентября били силы и средства ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил и Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.