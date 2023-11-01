Сирський: Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має — фото

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За оцінкою командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, російські окупанти не мають стратегічних успіхів у наступі на Куп'янськ. Про це генерал-полковник повідомив у Telegram.

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За його словами, мета росіян "зрозуміла" – вони хочуть повторно окупувати місто в Харківській області, яке було захоплене ними на початку повномасштабного вторгнення і звільнено під час Харківського контрнаступу у вересні 2022 року.

Однак "стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має" станом на початок листопада 2023-го, заявив Сирський.

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"Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед", – наголосив він.

Як пише підрозділ аеророзвідки та ударних безпілотників "Гострі картузи", на Куп'янському напрямку активні бойові дії точаться щодня: "Працюють танки, авіація, стволка та багато іншого. Ворог кидає десятки одиниць техніки та сотні своїх солдатів на штурми. Техніка горить у великій кількості, про кількість вбитих і поранених росіян говорити нема чого".

Військові додали, що всі ці тяжкі бої точаться не за сам Куп'янськ і навіть не за села поряд з ним: "М'ясні штурми можуть тривати тижнями за невеличку посадку. Щоб пройти 300 метрів по посадці та закріпитися, росіяни кладуть безліч своїх життів та ресурсів. На жаль, забирають і життя наших воїнів".

Підрозділ збирає донати на FPV-дрони. Відео їх доробку на цьому напрямку викладаються у Telegram- та YouTube-канал "Гострих картузів".

Ось свіже відео, як під Куп'янськом Т-72 росіян пішли на провальний штурм та підірвалися на своїх мінах.

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