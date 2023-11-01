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Сырский: Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 14:20
Сырский: Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет - Фото
Александр Сырский (скриншот из видео Минобороны)

По оценке командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, российские оккупанты не имеют стратегических успехов в наступлении на Купянск. Об этом генерал-полковник сообщил в Telegram.

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По его словам, цель россиян "ясна" – они хотят повторно оккупировать город в Харьковской области, который был захвачен ими в начале полномасштабного вторжения, и освобожден во время Харьковского контрнаступления в сентябре 2022 года.

Однако "стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет" по состоянию на начало ноября 2023-го, заявил Сырский.

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"Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед", – подчеркнул он.

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Євген Пилипенко
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