Сырский: Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет

По оценке командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, российские оккупанты не имеют стратегических успехов в наступлении на Купянск. Об этом генерал-полковник сообщил в Telegram.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, цель россиян "ясна" – они хотят повторно оккупировать город в Харьковской области, который был захвачен ими в начале полномасштабного вторжения, и освобожден во время Харьковского контрнаступления в сентябре 2022 года.

Однако "стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет" по состоянию на начало ноября 2023-го, заявил Сырский.

Слушайте также: "Какой Купянск, вы о чем?" Россиянин жалуется на неспособность РФ продвигаться

"Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед", – подчеркнул он.

Вот свежее видео, как под Купянском Т-72 россиян пошли на провальный штурм и подорвались на своих минах.

Смотрите видео: HIMARS точечно прибил беспилотник ZALA вместе с российским экипажем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.