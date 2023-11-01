В районе Купянска два российских танка Т-72 подорвались на собственных минах после неудачного штурма. Соответствующее видео опубликовал 15 пограничный отряд "Сталевий кордон".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что два Т-72 после неудачного штурма возвращались на исходные рубежи и подорвались на своих же минах.

Один танк взорвался сразу, а у второго была повреждена гусеница.

Вторую машину россиян уничтожили двумя дронами-камикадзе. Танки не подлежат восстановлению.

Утром в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что вблизи Купянска украинские воины отбили более 10 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области.

HIMARS точечно прибил беспилотник ZALA вместе с российским экипажем — видео.

Под Авдеевкой ССО "поджарили" танк Т-90 "Прорыв" и ремонтную машину РФ — видео попаданий.

Танкисты Северской бригады уничтожили колонну бронетехники россиян – видео.

Смотрите видео: HIMARS и высокоточная артиллерия прибили жирные цели: Триаду, Малахит, кучку БМП

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.