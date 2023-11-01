UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Купянском Т-72 россиян пошли на провальный штурм и подорвались на своих минах: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 12:20
Уничтожение Т-72 под Купянском
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

В районе Купянска два российских танка Т-72 подорвались на собственных минах после неудачного штурма. Соответствующее видео опубликовал 15 пограничный отряд "Сталевий кордон".

Военные заявляют, что два Т-72 после неудачного штурма возвращались на исходные рубежи и подорвались на своих же минах.

Один танк взорвался сразу, а у второго была повреждена гусеница.

Вторую машину россиян уничтожили двумя дронами-камикадзе. Танки не подлежат восстановлению.

Утром в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что вблизи Купянска украинские воины отбили более 10 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области. 

  • HIMARS точечно прибил беспилотник ZALA вместе с российским экипажем — видео.
  • Под Авдеевкой ССО "поджарили" танк Т-90 "Прорыв" и ремонтную машину РФ — видео попаданий. 
  • Танкисты Северской бригады уничтожили колонну бронетехники россиян – видео.

Смотрите видео: HIMARS и высокоточная артиллерия прибили жирные цели: Триаду, Малахит, кучку БМП

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатанкипотерикупянскт-72

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 