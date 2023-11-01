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Під Куп'янськом Т-72 росіян пішли на провальний штурм та підірвалися на власних мінах: відео видео

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01.11.2023, 12:20
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У районі Куп'янська два російські танки Т-72 підірвалися на своїх мінах після невдалого штурму. Відповідне відео опублікував 15 прикордонний загін "Сталевий кордон".

Військові заявляють, що два Т-72 після невдалого штурму поверталися на вихідні рубежі та підірвалися на своїх мінах.

Один танк вибухнув одразу, а у другого було пошкоджено гусеницю.

Другу машину росіян знищили двома дронами-камікадзе. Танки не підлягають відновленню.

Вранці у Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що поблизу Куп'янська українські воїни відбили понад 10 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області та Надії Луганської області.

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Дмитро Гриниченко
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