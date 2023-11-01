У районі Куп'янська два російські танки Т-72 підірвалися на своїх мінах після невдалого штурму. Відповідне відео опублікував 15 прикордонний загін "Сталевий кордон".

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що два Т-72 після невдалого штурму поверталися на вихідні рубежі та підірвалися на своїх мінах.

Один танк вибухнув одразу, а у другого було пошкоджено гусеницю.

Другу машину росіян знищили двома дронами-камікадзе. Танки не підлягають відновленню.

Вранці у Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що поблизу Куп'янська українські воїни відбили понад 10 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області та Надії Луганської області.

HIMARS точково прибив безпілотник ZALA разом із російським екіпажем — відео.

Під Авдіївкою ССО "підсмажили" танк Т-90 "Прорив" та ремонтну машину РФ — відео влучань.

Танкісти Сіверської бригади знищили колону бронетехніки росіян – відео.

Дивіться відео: HIMARS та високоточна артилерія прибили жирні цілі: Тріаду, Малахіт, купку БМП

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.