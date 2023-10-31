Перша окрема танкова Сіверська бригада показала один із багатьох боїв у жовтні, де російські окупанти пускають одночасно кілька одиниць бронетехніки та наступають колоною. Ролик опубліковано у Facebook танкістів.
У кадрі у бік лісопосадки, зайнятої Силами оборони, полем просувається колона з чотирьох бронемашин. Вони на ходу ведуть вогонь. Осторонь вектора їх руху видно останки щонайменше трьох одиниць техніки – танка, БМП і ще якоїсь.
Головний бронетранспортер окупантів вибухає приблизно за 50 метрів від посадки. Та сама доля невдовзі спіткає й другу машину, яка підійшла впритул до підбитої. Чи був це підрив на міні, чи попадання снаряда або ракети ПТРК, невідомо.
Дивіться також: "Полювали" на танки Abrams під Авдіївкою. Контррозвідка взяла шпигунів росіян
Замикальна машина розвертається і тікає, але і її дістають вогнем. Третій бронетранспортер залишається стояти поряд із підбитими: ймовірно, він також пошкоджений. Незабаром із нього починає валити дим.
З іншого боку посадки в якийсь момент видно танк на ходу. Чий він, невідомо.
Де і коли точно стався бойовий епізод, не повідомляється.
- Наприкінці жовтня 2023 року Time написав, що військові "іноді не хочуть виконувати накази" політичного керівництва України. В Офісі президента розповіли, чому це не так.
- 31 жовтня спікер Палати представників у Конгресі США Джонсон вніс законопроєкт про окрему допомогу Ізраїлю – без допомоги Україні.
- Також сьогодні пролунав вибух на російському боєприпасному заводі за 1600 км від України.
Читайте також: У Зеленського відповіли на слова в Time щодо "треба звільняти генерала" за кампанію-2023
Коментарі