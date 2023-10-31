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Танкісти Сіверської бригади знищили колону бронетехніки росіян — відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 14:07
Скриншот
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Перша окрема танкова Сіверська бригада показала один із багатьох боїв у жовтні, де російські окупанти пускають одночасно кілька одиниць бронетехніки та наступають колоною. Ролик опубліковано у Facebook танкістів.

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У кадрі у бік лісопосадки, зайнятої Силами оборони, полем просувається колона з чотирьох бронемашин. Вони на ходу ведуть вогонь. Осторонь вектора їх руху видно останки щонайменше трьох одиниць техніки – танка, БМП і ще якоїсь.

Головний бронетранспортер окупантів вибухає приблизно за 50 метрів від посадки. Та сама доля невдовзі спіткає й другу машину, яка підійшла впритул до підбитої. Чи був це підрив на міні, чи попадання снаряда або ракети ПТРК, невідомо.

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Замикальна машина розвертається і тікає, але і її дістають вогнем. Третій бронетранспортер залишається стояти поряд із підбитими: ймовірно, він також пошкоджений. Незабаром із нього починає валити дим.

З іншого боку посадки в якийсь момент видно танк на ходу. Чий він, невідомо.

Де і коли точно стався бойовий епізод, не повідомляється.

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Євген Пилипенко
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