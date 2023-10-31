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Time написав, що військові "не хочуть виконувати накази" політкерівництва. ОП: Це так не працює

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 13:21
Time написав, що військові
Михайло Подоляк (Фото: ОП)

У статті в журналі Time про війну РФ проти України сказано, що військові на передовій нібито "відмовляються виконувати накази" президента Володимира Зеленського . Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував це і заявив, що рішення щодо фронту приймаються іншим чином.

Автор матеріалу Time Саймон Шустер із посиланням на "неназвані джерела в українській владі" написав, що деякі командири на передовій нібито відмовлялися від наказів про наступ, навіть якщо вони виходили з Банкової.

Там також опубліковано непідтверджену інформацію, що "політичне керівництво в Києві зажадало проведення операції з повернення Горлівки".

В ефірі Радіо Свобода Подоляк сказав, що немає жодного особистого втручання Зеленського у військові питання, а з ОП не можуть віддаватись накази по фронту.

Він зазначив, що є військовий кабінет, Ставка верховного головнокомандувача, Генеральний штаб та головнокомандувач, які доповідають ті чи інші плани, планують різні операції на різних напрямках, виходячи з ресурсів та оперативної ситуації.

"На засіданнях бувають командири напрямків і навіть бригад, які обговорюють різні сценарії. Обираються найбільш оптимальні. Політично неможливо віддати наказ якійсь бригаді, система так не працює. Це говорить про нерозуміння охоплення війни і скільки людей залучено до прийняття рішень. Це десятки людей, а не голлівудський фільм, що президент дзвонить комусь і наказує звільнити два селища", — резюмував Подоляк.

Читайте також: Є нерозуміння. На Банковій відреагували на статтю Шустера про війну та "злого" Зеленського

Дмитро Гриниченко
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