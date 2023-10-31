Time написав, що військові "не хочуть виконувати накази" політкерівництва. ОП: Це так не працює

У статті в журналі Time про війну РФ проти України сказано, що військові на передовій нібито "відмовляються виконувати накази" президента Володимира Зеленського . Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував це і заявив, що рішення щодо фронту приймаються іншим чином.

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Автор матеріалу Time Саймон Шустер із посиланням на "неназвані джерела в українській владі" написав , що деякі командири на передовій нібито відмовлялися від наказів про наступ, навіть якщо вони виходили з Банкової.

Там також опубліковано непідтверджену інформацію, що "політичне керівництво в Києві зажадало проведення операції з повернення Горлівки".

В ефірі Радіо Свобода Подоляк сказав, що немає жодного особистого втручання Зеленського у військові питання, а з ОП не можуть віддаватись накази по фронту.

Він зазначив, що є військовий кабінет, Ставка верховного головнокомандувача, Генеральний штаб та головнокомандувач, які доповідають ті чи інші плани, планують різні операції на різних напрямках, виходячи з ресурсів та оперативної ситуації.

"На засіданнях бувають командири напрямків і навіть бригад, які обговорюють різні сценарії. Обираються найбільш оптимальні. Політично неможливо віддати наказ якійсь бригаді, система так не працює. Це говорить про нерозуміння охоплення війни і скільки людей залучено до прийняття рішень. Це десятки людей, а не голлівудський фільм, що президент дзвонить комусь і наказує звільнити два селища", — резюмував Подоляк.

30 жовтня 2023 року тижневик Time написав з посиланням на співрозмовників нібито на Банковій, що Зеленський "злий" і "відчуває себе зрадженим союзниками".

Також "помічники" президента розповіли, що до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді Зеленського.

13 жовтня 2023 року Зеленський заявив про "історичний поворот" у війні.

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