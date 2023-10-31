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Time написал, что военные "не хотят выполнять приказы" политруководства. ОП: Это не так

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 13:21
Time написал, что военные
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

В статье в журнале Time о войне РФ против Украины сказано, что военные на передовой якобы "отказываются выполнять приказы" президента Владимира Зеленского. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг это и заявил, что решения по фронту принимаются иным образом.

Автор материала Time Саймон Шустер со ссылкой на "неназванные источники в украинской власти" написал, что некоторые командиры на передовой якобы отказывались от приказов о наступлении, даже если они исходили с Банковой.  

Там также опубликована неподтвержденная информация, что "политическое руководство в Киеве потребовало проведения операции по возвращению Горловки".

В эфире Радио Свобода Подоляк сказал, что нет никакого личного вмешательства Зеленского в военные вопросы, а из ОП не могут отдаваться приказы по фронту. 

Он отметил, что есть военный кабинет, Ставка верховного главнокомандующего, Генеральный штаб и главнокомандующий, которые докладывают те или иные планы, планируют разные операции на разных направлениях, исходя из ресурсов и оперативной ситуации.

"На заседаниях бывают командиры направлений и даже бригад, которые обсуждают разные сценарии. Выбираются наиболее оптимальные. Политически невозможно отдать приказ какой-то бригаде, система так не работает. Это говорит о непонимании охвата войны и сколько людей привлечены к принятию решений. Это десятки людей, а не голливудский фильм, что президент звонит кому-то и приказывает освободить два поселка", — резюмировал Подоляк.

Читайте также: "Есть непонимание". На Банковой отреагировали на статью Шустера о войне и "злом" Зеленском 

Дмитрий Гриниченко
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