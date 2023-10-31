Time написал, что военные "не хотят выполнять приказы" политруководства. ОП: Это не так
В статье в журнале Time о войне РФ против Украины сказано, что военные на передовой якобы "отказываются выполнять приказы" президента Владимира Зеленского. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг это и заявил, что решения по фронту принимаются иным образом.
Там также опубликована неподтвержденная информация, что "политическое руководство в Киеве потребовало проведения операции по возвращению Горловки".
В эфире Радио Свобода Подоляк сказал, что нет никакого личного вмешательства Зеленского в военные вопросы, а из ОП не могут отдаваться приказы по фронту.
Он отметил, что есть военный кабинет, Ставка верховного главнокомандующего, Генеральный штаб и главнокомандующий, которые докладывают те или иные планы, планируют разные операции на разных направлениях, исходя из ресурсов и оперативной ситуации.
"На заседаниях бывают командиры направлений и даже бригад, которые обсуждают разные сценарии. Выбираются наиболее оптимальные. Политически невозможно отдать приказ какой-то бригаде, система так не работает. Это говорит о непонимании охвата войны и сколько людей привлечены к принятию решений. Это десятки людей, а не голливудский фильм, что президент звонит кому-то и приказывает освободить два поселка", — резюмировал Подоляк.
- 30 октября 2023 года еженедельник Time написал со ссылкой на собеседников якобы на Банковой, что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками".
- Также "помощники" президента рассказали, что до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины и "крупных встрясок" в команде Зеленского.
- 13 октября 2023 года Зеленский заявил об "историческом повороте" в войне.
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