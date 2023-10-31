Вибух на російському боєприпасному заводі за 1600 км від України: відео та фото з Солікамська
На великому військово-промисловому заводі "Урал" у Солікамську Пермського краю пролунав вибух. Російські ресурси публікують одне фото із грибом диму.
За інформацією місцевого МНС, "ніхто не постраждав, підприємство працює штатно".
"У будівлі корпусу №2 стався хлопок. У момент хлопка в будівлі ніхто не знаходився. На роботу підприємства хлопок не вплинув", – заявили там.
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Місцевий ресурс ЧП Соликамск, посилаючись на співробітників Єдиної чергово-диспетчерської служби, пише, що вибух та стовп диму – це нібито був "технологічний спалах".
У місті зараз мінус 2 градуси за Цельсієм, йде невеликий сніг.
На місцевому каналі СольТВ повідомили, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху. На територію заводу нікого не пускають. Керівництво підприємства та представники МНС зібрали екстрену нараду.
"Урал" – серед найбільших заводів із виробництва вибухівки для боєприпасів у РФ. Виготовляє також фарбу, вироби з гуми та пластмаси.
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