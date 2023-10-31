Вибухи у Миргороді. Ракети прилетіли з Курської області
Ракетного удару по Полтавській області завдала у перші хвилини 31 жовтня країна-терорист Росія. Співрозмовник LIGA.net у Миргороді спостерігав роботу системи протиракетної оборони на підступах до міста.
За повідомленнями у пабліках Курської області, місцеві мешканці чули звуки авіації. Подібні повідомлення нерідко супроводжують ракетні удари росіян з бортів тактичної авіації по Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Який тип ракет використали загарбники, чи були вони успішно перехоплені протиракетами ПРО, невідомо.
Зазвичай ПКС РФ б'ють звідти модернізованими ракетами Х-59.
Від державного кордону з РФ до Миргорода — близько 170 км.
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Поруч із містом розташований військовий аеродром, де базується 831-а бригада тактичної авіації ЗСУ. Цей військовий об'єкт – нерідка ціль ракетних ударів окупантів.
За жовтень країна-терорист атакувала Миргород чотири рази: 7, 11, 16 та 31 числа.
- Колишній британський міністр оборони Воллес закликав владу ФРН дати ракети Taurus Україні.
- 30 жовтня нинішній міністр оборони Великої Британії Шаппс заявив, що Лондон "не дозволить світу забути про нагальну необхідність підтримувати Україну", надасть більше військової допомоги та об'єднає союзників.
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