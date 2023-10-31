RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вибухи у Миргороді. Ракети прилетіли з Курської області

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 00:13
Вибухи у Миргороді. Ракети прилетіли з Курської області - Фото

Ракетного удару по Полтавській області завдала у перші хвилини 31 жовтня країна-терорист Росія. Співрозмовник LIGA.net у Миргороді спостерігав роботу системи протиракетної оборони на підступах до міста.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За повідомленнями у пабліках Курської області, місцеві мешканці чули звуки авіації. Подібні повідомлення нерідко супроводжують ракетні удари росіян з бортів тактичної авіації по Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Який тип ракет використали загарбники, чи були вони успішно перехоплені протиракетами ПРО, невідомо.

Зазвичай ПКС РФ б'ють звідти модернізованими ракетами Х-59.

Від державного кордону з РФ до Миргорода — близько 170 км.

Новина доповнюється...

Читайте також: Скільки реально США витратили на допомогу Україні?

Поруч із містом розташований військовий аеродром, де базується 831-а бригада тактичної авіації ЗСУ. Цей військовий об'єкт – нерідка ціль ракетних ударів окупантів.

За жовтень країна-терорист атакувала Миргород чотири рази: 7, 11, 16 та 31 числа.

Читайте також: Time: Зеленський злий і почувається зрадженим союзниками, але так само переконаний у перемозі

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаппоаеродромракетний удармиргород
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 