Ракетного удару по Полтавській області завдала у перші хвилини 31 жовтня країна-терорист Росія. Співрозмовник LIGA.net у Миргороді спостерігав роботу системи протиракетної оборони на підступах до міста.

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За повідомленнями у пабліках Курської області, місцеві мешканці чули звуки авіації. Подібні повідомлення нерідко супроводжують ракетні удари росіян з бортів тактичної авіації по Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Який тип ракет використали загарбники, чи були вони успішно перехоплені протиракетами ПРО, невідомо.

Зазвичай ПКС РФ б'ють звідти модернізованими ракетами Х-59.

Від державного кордону з РФ до Миргорода — близько 170 км.

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Поруч із містом розташований військовий аеродром, де базується 831-а бригада тактичної авіації ЗСУ. Цей військовий об'єкт – нерідка ціль ракетних ударів окупантів.

За жовтень країна-терорист атакувала Миргород чотири рази: 7, 11, 16 та 31 числа.

Колишній британський міністр оборони Воллес закликав владу ФРН дати ракети Taurus Україні.

30 жовтня нинішній міністр оборони Великої Британії Шаппс заявив, що Лондон "не дозволить світу забути про нагальну необхідність підтримувати Україну", надасть більше військової допомоги та об'єднає союзників.

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