UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрывы в Миргороде. Ракеты прилетели из Курской области

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 00:13
Взрывы в Миргороде. Ракеты прилетели из Курской области - Фото
Последствия ракетного удара на юге Украины (иллюстративное фото — LIGA.net)

Ракетный удар по Полтавской области нанесла в первые минуты 31 октября страна-террорист Россия. Собеседник LIGA.net в Миргороде наблюдал работу системы противоракетной обороны на подступах к городу.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По сообщениям в пабликах Курской области, местные жители слышали звуки авиации. Подобные сообщения зачастую сопровождают ракетные удары россиян с бортов тактической авиации по Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Обычно ВКС РФ бьют оттуда модернизированными ракетами Х-59.

От государственной границы с РФ до Миргорода – около 170 км.

Новость дополняется...

Читайте также: Сколько реально США потратили на помощь Украине?

Рядом с городом расположен военный аэродром, где базируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Этот военный объект – нередкая цель для ракетных ударов оккупантов.

За октябрь страна-террорист атаковала Миргород четыре раза: 7, 11, 16 и 31 числа.

Читайте также: Time: Зеленский злой и чувствует себя преданным союзниками, но убежден в победе Украины

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный удараэродроммиргород
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 