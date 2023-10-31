Взрывы в Миргороде. Ракеты прилетели из Курской области

Ракетный удар по Полтавской области нанесла в первые минуты 31 октября страна-террорист Россия. Собеседник LIGA.net в Миргороде наблюдал работу системы противоракетной обороны на подступах к городу.

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По сообщениям в пабликах Курской области, местные жители слышали звуки авиации. Подобные сообщения зачастую сопровождают ракетные удары россиян с бортов тактической авиации по Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Обычно ВКС РФ бьют оттуда модернизированными ракетами Х-59.

От государственной границы с РФ до Миргорода – около 170 км.

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Рядом с городом расположен военный аэродром, где базируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Этот военный объект – нередкая цель для ракетных ударов оккупантов.

За октябрь страна-террорист атаковала Миргород четыре раза: 7, 11, 16 и 31 числа.

Бывший британский министр обороны Уоллес призвал власти ФРГ дать ракеты Taurus Украине.

30 октября нынешний министр обороны Великобритании Шаппс заявил, что Лондон "не позволит миру забыть о неотложной необходимости поддерживать Украину", предоставит больше военной помощи и объединит союзников.

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