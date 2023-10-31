Взрыв на российском боеприпасном заводе в 1600 км от Украины: видео и фото из Соликамска

На военном заводе "Урал" в Соликамске прогремел взрыв. Российские ресурсы публикуют одно фото с грибом дыма.

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По информации местного МЧС, "никто не пострадал, предприятие работает штатно".

"В здании корпуса №2 произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял", — заявили там.

Местный ресурс ЧП Соликамск, ссылаясь на сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, пишет, что взрыв и столб дыма – это якобы была "технологическая вспышка".

В городе сейчас минус 2 градуса по Цельсию, идет небольшой снег.

На местном канала СольТВ сообщили, что взрыв "нанес ущерб близстоящим зданиям" и существует угроза повторного взрыва. На территорию завода никого не пропускают. Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание.

"Урал" – среди крупнейших заводов по производству взрывчатки для боеприпасов в РФ. Производит также краску, изделия из резины и пластмассы.

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