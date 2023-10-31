У Зеленського відреагували на слова в Time щодо "треба звільняти топгенерала" за кампанію-2023

В уряді та армії "постійно проводяться ротації", якщо в когось накопичується втома і є втрата мотивації, або з'являється тупикова ситуація. Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів у інтерв'ю Радіо Свобода на заяву "анонімного співрозмовника" журналу Time нібито на Банковій, що до зими слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді президента Володимира Зеленського.

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Співрозмовник оглядача Саймона Шустера стверджував, наприклад, що "необхідно буде звільнити як мінімум одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті".

Головний комунікатор Банкової дивується з приводу формулювання у статті Time, що "замінять одного міністра й одного генерала": "Вдумайтеся. Це що, суттєво вплине на процеси?"

За словами Подоляка, зміни "постійно відбуваються": нещодавно змінився голова Міноборони, є кадрові ротації в Силах оборони, які ініціює головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Безумовно, зміни постійно відбуватимуться, виходячи з того, які плани були реалізовані, які – ні, хто більш функціональний, хто – менш. Постійні зміни йдуть. Генерали в такій же ротації, як і міністри. Не бачу в цьому нічого поганого", – сказав він.

Як висловився Подоляк, "є втома у певних людей, є нерозуміння, як далі просуватися, є втрата, скажімо так, мотивації". У цих випадках проводять ротації і серед міністрів, і генералів, додав він.

Він зазначив також, що немає такої установки, щоб із 24 лютого 2022 року нікого не змінювати, незалежно від успіхів/ефективності.

Раніше Подоляк сказав, що Київ має "нерозуміння" того, чому союзники зволікають з необхідними обсягами військової допомоги, і чи "злий" Зеленський.

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