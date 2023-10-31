У Зеленского ответили на слова в Time насчет "надо увольнять генерала" за кампанию-2023

В правительстве и армии "постоянно проводятся ротации", если у кого-то накапливается усталость и есть потеря мотивации, или появляется тупиковая ситуация. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление "анонимного собеседника" журнала Time якобы на Банковой, что до зимы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины и "крупных встрясок" в команде президента Владимира Зеленского.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Собеседник обозревателя Саймона Шустера утверждал, например, что "необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте".

Главный коммуникатор Банковой недоумевает по поводу формулировки в статье Time, что "будет заменен один министр и один генерал": "Вдумайтесь. Это что, существенно повлияет на процессы?"

По словам Подоляка, изменения "постоянно происходят": недавно поменялся глава Минобороны, есть кадровые ротации в Силах обороны, которые инициирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Безусловно, изменения будут постоянно происходить, исходя из того, какие планы были реализованы, какие – нет, кто более функционален, кто – менее. Постоянные перемены идут. Генералы в такой же ротации, как и министры. Не вижу в этом ничего плохого", – сказал он.

Как выразился Подоляк, "есть усталость у определенных людей, есть непонимание, как дальше продвигаться, есть утрата, скажем так, мотивации". В этих случаях проводят ротации и среди министров, и среди генералов, добавил он.

Он отметил также, что нет такой установки, чтобы с 24 февраля 2022 года никого не менять, независимо от успехов/эффективности.

Ранее Подоляк сказал, что у Киева "есть непонимание" того, почему союзники медлят с необходимыми объемами военной помощи, и "злой" ли Зеленский.

Читайте также: Три загадки на 2024 год о войне и Украине. Эксперты – о том, что нужно делать для победы

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.