Первая отдельная танковая Северская бригада показала один из многих боев в октябре, где российские оккупанты задействуют одновременно несколько единиц бронетехники и наступают колонной. Ролик опубликован в Facebook танкистов.

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В кадре в сторону лесопосадки, занятой Силами обороны, по полю продвигается колонна из четырех бронемашин. Они на ходу ведут огонь. В стороне от вектора их движения видны останки по меньшей мере трех единиц техники – танка, БМП и еще какой-то.

Головной бронетранспортер оккупантов взрывается примерно в 50 метрах от посадки. Та же судьба настигает вскоре и вторую машину, которая подошла к подбитой. Был это подрыв на мине или попадание снаряда или ракеты ПТРК, неизвестно.

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Замыкающая машина разворачивается и убегает, но и ее достают огнем. Третий бронетранспортер остается стоять рядом с подбитыми: вероятно, он также поврежден. Вскоре из него начинает валить дым.

С другой стороны посадки в какой-то момент видно танк на ходу. Чей он, неизвестно.

Где и когда точно произошел боевой эпизод, не сообщается.

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