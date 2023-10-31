UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Танкисты Северской бригады уничтожили колонну бронетехники россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 14:07
Скриншот
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Первая отдельная танковая Северская бригада показала один из многих боев в октябре, где российские оккупанты задействуют одновременно несколько единиц бронетехники и наступают колонной. Ролик опубликован в Facebook танкистов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В кадре в сторону лесопосадки, занятой Силами обороны, по полю продвигается колонна из четырех бронемашин. Они на ходу ведут огонь. В стороне от вектора их движения видны останки по меньшей мере трех единиц техники – танка, БМП и еще какой-то.

Головной бронетранспортер оккупантов взрывается примерно в 50 метрах от посадки. Та же судьба настигает вскоре и вторую машину, которая подошла к подбитой. Был это подрыв на мине или попадание снаряда или ракеты ПТРК, неизвестно.

Смотрите также: "Охотились" на танки Abrams под Авдеевкой. Контрразведка взяла шпионов россиян

Замыкающая машина разворачивается и убегает, но и ее достают огнем. Третий бронетранспортер остается стоять рядом с подбитыми: вероятно, он также поврежден. Вскоре из него начинает валить дым.

С другой стороны посадки в какой-то момент видно танк на ходу. Чей он, неизвестно.

Где и когда точно произошел боевой эпизод, не сообщается.

Читайте также: У Зеленского ответили на слова в Time насчет "надо увольнять генерала" за кампанию-2023

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатанкштурм1 бригада

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 