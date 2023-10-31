Первая отдельная танковая Северская бригада показала один из многих боев в октябре, где российские оккупанты задействуют одновременно несколько единиц бронетехники и наступают колонной. Ролик опубликован в Facebook танкистов.
В кадре в сторону лесопосадки, занятой Силами обороны, по полю продвигается колонна из четырех бронемашин. Они на ходу ведут огонь. В стороне от вектора их движения видны останки по меньшей мере трех единиц техники – танка, БМП и еще какой-то.
Головной бронетранспортер оккупантов взрывается примерно в 50 метрах от посадки. Та же судьба настигает вскоре и вторую машину, которая подошла к подбитой. Был это подрыв на мине или попадание снаряда или ракеты ПТРК, неизвестно.
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Замыкающая машина разворачивается и убегает, но и ее достают огнем. Третий бронетранспортер остается стоять рядом с подбитыми: вероятно, он также поврежден. Вскоре из него начинает валить дым.
С другой стороны посадки в какой-то момент видно танк на ходу. Чей он, неизвестно.
Где и когда точно произошел боевой эпизод, не сообщается.
- В конце октября 2023 года Time написал, что военные "иногда не хотят выполнять приказы" политического руководства Украины. В Офисе президента рассказали, почему это не так.
- 31 октября спикер Палаты представителей в Конгрессе США Джонсон внес законопроект об отдельной помощи Израилю – без помощи Украине.
- Также сегодня прогремел взрыв на российском боеприпасном заводе в 1600 км от Украины.
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