Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Роботиного, запеклі бої навколо Донецька — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито понад 10 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області та Надії Луганської області.

Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції поблизу Андріївки та Кліщіївки, українські воїни відбили п'ять штурмів, також захлинулися атаки в районі Південного. Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, бомбардують місто авіацією; відбито близько 20 атак у районі самого міста, Кераміка, Сєверного, Первомайського та Степового.

Окрім цього, ЗСУ відбили понад 20 атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Безуспішними були атаки біля Пречистівки та Золотої Ниви.





На Запоріжжі загарбники намагалися контратакувати в районі Роботиного, успіху не мали. Водночас українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.





Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один — по пункту управління і два — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження армії РФ, а також вісім артилерійських засобів.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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