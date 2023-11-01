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Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Роботиного, запеклі бої навколо Донецька — карта

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 07:26
Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Роботиного, запеклі бої навколо Донецька — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито понад 10 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області та Надії Луганської області.

Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції поблизу Андріївки та Кліщіївки, українські воїни відбили п'ять штурмів, також захлинулися атаки в районі Південного. Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, бомбардують місто авіацією; відбито близько 20 атак у районі самого міста, Кераміка, Сєверного, Первомайського та Степового.
Окрім цього, ЗСУ відбили понад 20 атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Безуспішними були атаки біля Пречистівки та Золотої Ниви.

На Запоріжжі загарбники намагалися контратакувати в районі Роботиного, успіху не мали. Водночас українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один — по пункту управління і два — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження армії РФ, а також вісім артилерійських засобів.
  • Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб

Дмитро Гриниченко
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