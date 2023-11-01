Генштаб: Россия наступает от Купянска до Работино, ожесточенные бои вокруг Донецка — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито более 10 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области.

Под Бахмутом враг пытался отбить позиции вблизи Андреевки и Клещеевки, украинские воины отразили пять штурмов, также захлебнулись атаки в районе Пивденного. Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, бомбят город авиацией; отбито около 20 атак в районе самого города, Керамика, Северного, Первомайского и Степового.

Кроме этого, ВСУ отбили более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки. Безуспешными были атаки около Пречистовки и Золотой Нивы.



В Запорожской области захватчики пытались контратаковать в районе Работино, успеха не имели. Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.





Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, один — по пункту управления и два — по зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики и артиллеристы поразили три радиолокационные станции, два склада боеприпасов, район сосредоточения армии РФ, а также восемь артиллерийских средств. Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".

Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.

По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку. Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

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