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Генштаб: Россия наступает от Купянска до Работино, ожесточенные бои вокруг Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 07:26
Генштаб: Россия наступает от Купянска до Работино, ожесточенные бои вокруг Донецка — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито более 10 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области. 

Под Бахмутом враг пытался отбить позиции вблизи Андреевки и Клещеевки, украинские воины отразили пять штурмов, также захлебнулись атаки в районе Пивденного. Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге. 

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, бомбят город авиацией; отбито около 20 атак в районе самого города, Керамика, Северного, Первомайского и Степового. 
Кроме этого, ВСУ отбили более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки. Безуспешными были атаки около Пречистовки и Золотой Нивы.

В Запорожской области захватчики пытались контратаковать в районе Работино, успеха не имели. Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, один — по пункту управления и два — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили три радиолокационные станции, два склада боеприпасов, район сосредоточения армии РФ, а также восемь артиллерийских средств. 
  • Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

Дмитрий Гриниченко
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