Сирський та Драпатий відвідали Південно-Слобожанський напрямок, де є загроза наступу
Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Харківську область та військових на Південно-Слобожанському напрямку. Про це він повідомив у мережі.

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника", – зазначив головком.

Візит тривав два дні. Сирський працював разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем оперативно-стратегічного угрупування військо "Хортиця" Михайлом Драпатим.

Читайте також
"Шахедів" побільшає. Як змінились російські удари дронами та як Україна може зупинити їх

За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони змогли відбити понад 60 ворожих штурмів. Щодня й надалі тривають близько 10 боїв.

"На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для розв'язання проблемних питань", – повідомив головком.

Він зазначив, що росіяни намагаються тиснути кількістю, однак Сили оборони мають бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників.

Сирський та Драпатий відвідали Південно-Слобожанський напрямок, де є загроза наступу
Фото: t.me/osirskiy
Сирський та Драпатий відвідали Південно-Слобожанський напрямок, де є загроза наступу
Фото: t.me/osirskiy
Харківська областьОлександр СирськийМихайло Драпатий