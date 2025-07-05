Сирський та Драпатий відвідали Південно-Слобожанський напрямок, де є загроза наступу

За тиждень у Харківській області було відбито понад 60 ворожих штурмів

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Харківську область та військових на Південно-Слобожанському напрямку. Про це він повідомив у мережі.

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника", – зазначив головком.

Візит тривав два дні. Сирський працював разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем оперативно-стратегічного угрупування військо "Хортиця" Михайлом Драпатим.

За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони змогли відбити понад 60 ворожих штурмів. Щодня й надалі тривають близько 10 боїв.

"На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для розв'язання проблемних питань", – повідомив головком.

Він зазначив, що росіяни намагаються тиснути кількістю, однак Сили оборони мають бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників.