Сирський та Драпатий відвідали Південно-Слобожанський напрямок, де є загроза наступу
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Харківську область та військових на Південно-Слобожанському напрямку. Про це він повідомив у мережі.
"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника", – зазначив головком.
Візит тривав два дні. Сирський працював разом із командувачем Об’єднаних сил – командувачем оперативно-стратегічного угрупування військо "Хортиця" Михайлом Драпатим.
За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони змогли відбити понад 60 ворожих штурмів. Щодня й надалі тривають близько 10 боїв.
"На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для розв'язання проблемних питань", – повідомив головком.
Він зазначив, що росіяни намагаються тиснути кількістю, однак Сили оборони мають бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників.
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