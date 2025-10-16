Військові документи викинули на звалище у Польщі, розслідує жандармерія – Onet

Ілюстративне фото: Depositphotos

Польський портал Onet повідомив, що отримав від своїх співрозмовників військові документи, знайдені на сміттєзвалищі, – інцидент розслідує військова жандармерія.

15 жовтня медіа написало про отримання сотень сторінок військової документації – зокрема матеріалів з грифом "таємно".

"Особи, які передали їх нам, стверджують, що документи лежали на одному зі сміттєзвалищ поблизу складу вибухових матеріалів. За словами відправників, матеріали випали з одного з пластикових мішків на сміттєзвалищі. Вони стверджують, що в багатьох мішках були документи, знищені в подрібнювачі, проте в багатьох інших були нерозрізані документи", – йдеться у публікації.

У листуванні з Onet Друга регіональна логістична база польської армії (2RBLog), яка здійснює нагляд за вищезгаданим складом, стверджувала, що отримані медіа документи є незаконно виготовленими копіями, а їхні оригінали були архівовані чи знищені згідно з законодавством.

Однак медіа заявляє, що ця відповідь не відповідає фактам, оскільки як мінімум значна частина отриманих документів є оригіналами: "Вони містять печатки канцелярії, канцелярські номери, печатки офіцерів разом з їхніми підписами".

Тим часом речник Інспекторату підтримки Збройних сил країни Марек Хмель повідомив Польській агенції преси (PAP), що як тільки військова частина дізналась про те, що Onet може мати такі документи, 2RBLog негайно розпочала розслідування всередині підрозділу.

За словами посадовця, уже наступного дня після цього, 8 жовтня, військовій жандармерії повідомили про можливе вчинення злочину особами, які мали доступ до секретних даних.

"Зараз буде з'ясовано, чи документи були знищені згідно з процедурами, хто мав доступ до таких документів", – пояснив підполковник Хмель.

Речник військової жандармерії Павел Дурка підтвердив PAP, що відомство веде розслідування у цій справі. За даними джерела агенції, наближеного до Міністерства оборони країни, справа про передання документів, нібито отриманих зі сміттєзвалища, виглядає як провокація.

Як зазначає Onet, це не перший скандал з базою 2RBLog у 2025-му: у січні медіа писало про те, як військові загубили більш ніж 200 протитанкових мін, які транспортували зі складу на інший кінець Польщі, а у березні журналісти заявляли про "драматичний стан" охорони цього ж об'єкту, на якому раніше були виявлені сторонні пристрої для стеження.