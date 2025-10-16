Военные документы выбросили на свалку в Польше, расследует жандармерия – Onet

Иллюстративное фото: Depositphotos

Польский портал Onet сообщил, что получил от своих собеседников военные документы, найденные на свалке, – инцидент расследует военная жандармерия.

15 октября медиа написало о получении сотен страниц военной документации – в том числе материалы с грифом "секретно".

"Лица, которые передали их нам, утверждают, что документы лежали на одной из свалок вблизи склада взрывчатых материалов. По словам отправителей, материалы выпали из одного из пластиковых мешков на свалке. Они утверждают, что во многих мешках были документы, уничтоженные в измельчителе, однако во многих других были неразрезанные документы", – говорится в публикации.

В переписке с Onet Вторая региональная логистическая база польской армии (2RBLog), которая осуществляет надзор за вышеупомянутым складом, утверждала, что полученные медиа документы являются незаконно изготовленными копиями, а их оригиналы были архивированы или уничтожены в соответствии с законодательством.

Однако медиа заявляет, что этот ответ не соответствует фактам, поскольку как минимум значительная часть полученных документов является оригиналами: "Они содержат печати канцелярии, канцелярские номера, печати офицеров вместе с их подписями".

Между тем представитель Инспектората поддержки Вооруженных сил страны Марек Хмель сообщил Польскому агентству прессы (PAP), что как только воинская часть узнала о том, что Onet может иметь такие документы, 2RBLog немедленно начала расследование внутри подразделения.

По словам чиновника, уже на следующий день после этого, 8 октября, военной жандармерии сообщили о возможном совершении преступления лицами, которые имели доступ к секретным данным.

"Сейчас будет выяснено, были ли документы уничтожены согласно процедурам, кто имел доступ к таким документам", – пояснил подполковник Хмель.

Представитель военной жандармерии Павел Дурка подтвердил PAP, что ведомство ведет расследование по этому делу. По данным источника агентства, приближенного к Министерству обороны страны, дело о передаче документов, якобы полученных со свалки, выглядит как провокация.

Как отмечает Onet, это не первый скандал с базой 2RBLog в 2025-м: в январе медиа писало о том, как военные потеряли более 200 противотанковых мин, которые транспортировали со склада на другой конец Польши, а в марте журналисты заявляли о "драматическом состоянии" охраны этого же объекта, на котором ранее были обнаружены посторонние устройства для слежения.