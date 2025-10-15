Польша будет строить склады и логистические хабы у границ с Россией и Беларусью
В каждом польском уезде в воеводствах, граничащих с Россией, Литвой, Беларусью и Украиной, создадут склады и логистические хабы, где будут храниться элементы проекта "Щит Восток". Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время визита на границу с Беларусью, передает РАР.
По его словам, в течение следующих 14 месяцев в каждой пограничной гмине будут созданы специальные складские помещения для хранения инженерных элементов, что будут способствовать обеспечению безопасности госграниц.
Заместитель министра обороны также добавил, что в каждом уезде будет создан логистический хаб, который должен обеспечить готовность армии и различных служб к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.
- 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне российско-беларусских учений "Запад". В ночь на 25 сентября Польша частично открыла граница с Беларусью.
- 30 сентября центр при СНБО заявлял, что Россия может испытать прочность границы Польши, заслав диверсантов.
- 4 октября сообщалось, что Польша будет отправлять военных для охраны границ с Германией и Литвой.
