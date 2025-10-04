Польша отправляет военных для охраны границ с Германией и Литвой
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, которое предусматривает привлечение подразделений Вооруженных сил для помощи пограничной службе на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.
Согласно документу, дополнительные подразделения военных будут находиться там с 5 октября до 4 апреля 2026 года.
Военные должны обеспечивать "неприкосновенность государственной границы" в районах пограничных переходов на границе с Германией и Литвой, говорится в документе.
Отдельным распоряжением премьер-министр Польши Дональд Туск привлек Военную жандармерию для поддержки пограничников на границе с Германией на весь период действия временного контроля.
Контроль на границах с Германией и Литвой был впервые введен 7 июля 2025 года.
- 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне российско-беларуских учений "Запад". В ночь на 25 сентября Польша частично открыла границу с Беларусью.
- 30 сентября центр при СНБО заявлял, что Россия может испытать прочность границы Польши, заслав диверсантов.
Комментарии (0)