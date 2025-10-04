Польша отправляет военных для охраны границ с Германией и Литвой

Польские военные будут находиться на границах с 5 октября до 4 апреля 2026 года

Польские военные (Фото: EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, которое предусматривает привлечение подразделений Вооруженных сил для помощи пограничной службе на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

Согласно документу, дополнительные подразделения военных будут находиться там с 5 октября до 4 апреля 2026 года.

Военные должны обеспечивать "неприкосновенность государственной границы" в районах пограничных переходов на границе с Германией и Литвой, говорится в документе.

Отдельным распоряжением премьер-министр Польши Дональд Туск привлек Военную жандармерию для поддержки пограничников на границе с Германией на весь период действия временного контроля.

Контроль на границах с Германией и Литвой был впервые введен 7 июля 2025 года.