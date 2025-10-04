Польща відправляє військових для охорони кордонів з Німеччиною та Литвою

Польські військові перебуватимуть на кордонах з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року

Польські військові (Фото: EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову, яка передбачає залучення підрозділів Збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах із Німеччиною та Литвою. Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Згідно з документом, додаткові підрозділи військових перебуватимуть там з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року.

Військові мають забезпечувати "недоторканність державного кордону" в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою, йдеться в документі.

Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск залучив Військову жандармерію для підтримки прикордонників на кордоні з Німеччиною на весь період дії тимчасового контролю.

Контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою було вперше запроваджено 7 липня 2025 року.