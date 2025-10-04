Польща відправляє військових для охорони кордонів з Німеччиною та Литвою
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову, яка передбачає залучення підрозділів Збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах із Німеччиною та Литвою. Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.
Згідно з документом, додаткові підрозділи військових перебуватимуть там з 5 жовтня до 4 квітня 2026 року.
Військові мають забезпечувати "недоторканність державного кордону" в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою, йдеться в документі.
Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск залучив Військову жандармерію для підтримки прикордонників на кордоні з Німеччиною на весь період дії тимчасового контролю.
Контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою було вперше запроваджено 7 липня 2025 року.
- 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю на тлі російсько-білоруських навчань "Захід". У ніч проти 25 вересня Польща частково відкрила кордон із Білоруссю.
- 30 вересня центр при РНБО заявляв, що Росія може випробувати міцність кордону Польщі, заславши диверсантів.
Коментарі (0)